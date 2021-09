PPE. Tajani: Con vertice a Roma sancita centralità Forza Italia

(DIRE) Roma, 22 Set. – Con il vertice del Ppe a Roma Forza Italia ha avuto un importante riconoscimento in termini di credibilità, affidabilità e serietà da parte di tutta la famiglia dei popolari europei. Il discorso di Berlusconi è stato definito da Weber come ‘ispiratore’ del dibattito e dell’azione politica della ‘nostra forza a Bruxelles e a Strasburgo’. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del vertice del Ppe a Roma. “Abbiamo avuto modo anche di ribadire l’importanza dei nostri valori e, in quest’ottica, la presenza del cardinale Parolin è stata significativa perché ha dato delle indicazioni importanti sulle aspettative che il mondo cattolico ha rispetto alla politica. Grande importanza ha assunto anche il dibattito sul tema del lavoro, durante il quale è stato ribadito come industria e agricoltura siano strumenti indispensabili per creare nuova occupazione. Infine, la presenza dei leader sindacali e di grandi imprenditori ha testimoniato come Forza Italia e il Partito popolare europeo siano strumenti di equilibrio e luoghi di confronto tra le parti sociali e produttive del Paese. Il vertice romano ha sancito, quindi, la centralità di Forza Italia nella famiglia del Ppe”. (Lum/ Dire) 11:49 22-09-21