Reddito. Bernini: Serve rivoluzione copernicana

(DIRE) Roma, 22 Set. – “La lettera del premier Draghi sul reddito di cittadinanza è sicuramente condivisibile, riconoscendone sia l’impronta sociale che i limiti sulle politiche attive per il lavoro. Forza Italia dà un giudizio molto più netto – e negativo – su questo sussidio che costa allo Stato quasi nove miliardi nel solo 2021 e, oltre a non essere efficace per combattere la disoccupazione, ha troppo spesso premiato chi non ne aveva diritto lasciando invece escluse le vere povertà delle famiglie numerose. Serve insomma una rivoluzione copernicana, non un semplice maquillage”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Sor/ Dire) 18:45 22-09-21