UK, Manchester: grave perdita d’acqua costringe chiusura di due strade principali

10:38 – Una grave perdita d’acqua proveniente da una grande conduttura ha costretto le autorità a chiudere due strade principali fuori dall’Università di Manchester, in quanto allagate. Scrive BBC che “Oxford Road è chiusa in entrambe le direzioni tra Booth Street West e Grafton Street” e “anche Lloyd Street North è chiusa tra Denmark Road e Burlington Street“. Il miglior percorso alternativo, affermano le autorità, è per Upper Brook Street. Per via della perdita, sono stati deviati i servizi autobus locali e alcune case potrebbero restare senza acqua corrente finché il problema non verrà risolto. L’acqua ha anche danneggiato alcune parti del manto stradale davanti all’Università di Manchester. La compagnia idrica locale ha già inviato delle squadre di emergenza che stanno cercando di risolvere il problema nel più breve tempo possibile, evitando di causare ulteriori disagi. (cit. BBC)

SM