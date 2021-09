(DIRE) Roma, 23 Set. – Il governo ha posto la questione di fiducia sul dl recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (‘dl green pass 2’), già approvato dalla Camera. Ora sono in corso le dichiarazioni di voto. (Vid/ Dire) 11:04 23-09-21