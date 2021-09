Giappone. Covid: 3,245 nuovi casi e 54 decessi in tutto il paese

(DIRE) Tokyo, 23 Set. – Il più recente bollettino ufficiale rilasciato dal ministero giapponese della Salute, aggiornato a ieri, ha riportato 3.245 nuovi casi di coronavirus nel paese e 54 decessi causati dal virus. Il numero di pazienti ricoverati in gravi condizioni è sceso a 1.383, in calo di 46 rispetto al giorno precedente. Il governo metropolitano di Tokyo ha confermato 537 nuovi casi, in aumento rispetto al giorno precedente ma circa la metà rispetto allo stesso giorno della scorsa settimana. Osaka è stata la prefettura col più alto numero di contagi (591), seguita dalla capitale Tokyo e, nell’ordine, Hyogo (267), Aichi (270), Saitama (192), Kanagawa (173), Okinawa (162), Chiba (140) e Fukuoka (96). (Jief/Dire) 08:30 23-09-21