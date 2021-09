Lavoro. Disoccupati Scampia manifestano davanti a nuovo polo universitario

(DIRE) Napoli, 23 Set. – Stamattina i disoccupati del cantiere 167 di Scampia hanno manifestato davanti al futuro polo universitario che sorgerà nel quartiere. “Rivendicando gli impegni presi sulla questione occupazionale, ma vediamo, come al solito, che – hanno denunciato – tutti i candidati di questa tornata elettorale speculano sull’apertura dell’università, fiore all’occhiello di questo territorio martoriato. Pochi sanno, che questo processo esiste e va avanti per il protagonismo degli uomini e delle donne di Scampia, che dopo 30 anni di macerie hanno voluto lottare per una casa degna al posto delle Vele e per il ripristino della normalità, immaginando un quartiere senza mostri di cemento ma con luoghi adatti alla formazione e alla cultura. La nascita dell’università viene dalle sacrosante lotte che negli anni ci hanno portato a sognare un quartiere migliore. È in questo ambito che chiediamo che sia rispettata la clausola sociale per cui abbiamo tanto combattuto”. I disoccupati di Scampia fanno appello a “tutti i candidati sindaci e tutte le istituzioni. Non faremo sconti a nessuno se non ci saranno risposte occupazionale per i disoccupati. Non saranno le denunce e la repressione a fermare la nostra lotta”. (Nac/ Dire) 18:41 23-09-21