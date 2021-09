Libia. Khalifa Haftar sospende attività militari per le elezioni

(DIRE) Roma, 23 Set. – L’uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, ha annunciato che sospenderà le sue attività militari per tre mesi in vista delle elezioni previste in Libia a dicembre. Come si legge in una nota circolata sui media locali, il comandante dell’autoproclamato esercito nazionale libico (Lna) ha nominato come sostituto il suo capo di stato maggiore generale, Abdelrazik Al-Nathori, che rimarrà in carica fino alle elezioni. In Libia il voto è programmato per il 23-24 dicembre. Due giorni fa, la Camera dei rappresentanti (Hor) ha sfiduciato il governo di unità nazionale proprio in seguito all’approvazione di una controversa legge elettorale favorevole al generale Haftar. (Est/Dire) 11:16 23-09-21