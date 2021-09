Mafie. Targa e ulivo in città Lombardia per Falcone e Borsellino

(DIRE) Milano, 23 Set. – Con uno stanziamento da 15.000 euro la Regione vuole introdurre un ulivo per i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e una targa per commemorare le vittime delle stragi mafiose in tutti i Comuni capoluogo della Lombardia. Una delibera proposta dall’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato che sottolinea “l’alto valore simbolico dell’iniziativa” in relazione agli attentati di Capaci e di via D’Ameli. “Contestualmente stiamo puntando molto sulla riqualificazione, e il successivo utilizzo, dei beni confiscati alla criminalità- chiosa De Corato- per noi è una battaglia di legalità in cui crediamo fortemente”. (Run/ Dire) 16:27 23-09-21