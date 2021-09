PIL. Draghi: Crescita intorno al 6% quest’anno

(DIRE) Roma, 23 Set. – “Le previsioni del governo che presenteremo a giorni stimano una crescita intorno al 6% quest’anno, a fronte del 4,5% ipotizzato in primavera”. Lo annuncia il premier Mario Draghi dal palco di Confindustria.

“La crescita che abbiamo davanti è un rimbalzo, in Italia è avvenuta una delle recessioni più profonde in Europa”. La ripresa deve essere “duratura e sostenibile” e “preservare buone relazioni industriali perchè assicurino equità pace sociale e produzione”. (Lum/ Dire) 11:52 23-09-21