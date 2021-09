Green pass. Renzi: Via quarantena a studenti già vaccinati

(DIRE) Roma, 24 Set. – “Il guru di certa sinistra e del grillismo, Carlo Freccero – che tanto mi attaccava ai tempi del Governo – ha lanciato una campagna contro il Green Pass. Io sinceramente non capisco come si possa essere scettici sull’utilizzo di uno strumento come il Green Pass. Un giorno qualcuno metterà insieme Salvini e Meloni da una parte e Freccero e Landini e scopriremo il perché di queste strane affinità elettive. Nel frattempo, noi lavoriamo perché cambino le regole della quarantena per chi è già totalmente vaccinato, così da togliere dalla Dad migliaia di studenti che sono totalmente vaccinati e devono vivere una quarantena assurda. E perché riaprano al 100% teatri, cinema, musei e stadi”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi nella sua Enews. (Uct/ Dire) 18:27 24-09-21