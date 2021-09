Green pass. Salvini: Ora anche con tamponi rapidi, insisteremo

(DIRE) Bologna, 24 Set. – A metà ottobre, quando il Green pass scatterà per tutti i lavoratori del pubblico e del privato, “se non si usa il buonsenso condanniamo all’isolamento milioni di italiani che sono guariti dal Covid”. L’avviso e’ di Matteo Salvini, che ora chiede con forza che anche i tamponi rapidi siano utili per ottenere il Green pass. “Oggi è passato anche il concetto dei tamponi salvari per ottenere il Green pass, noi insisteremo per avere anche tamponi rapidi gratuiti o a prezzo estremamente ridotto. Perché mi rifiuto di pensare che da metà ottobre stiano a casa migliaia di poliziotti, insegnanti, operai, carabinieri, infermieri o vigili del fuoco”. I tamponi, sottolinea ancora Salvini, stasera a Bologna, “ovviamente devono essere a carico dello stato, ne’ del lavoratore, ne’ delle imprese” (Bil/ Dire) 18:38 24-09-21