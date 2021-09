Incendi. Domato nella notte rogo discarica di Genzano di Lucania

(DIRE) Potenza, 24 Set. – E’ durato oltre cinque ore l’intervento dei vigili del fuoco impegnati a domare un incendio divampato nella serata di ieri nella discarica di Genzano di Lucania (Potenza). Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato prevalentemente materiale plastico che ha sprigionato fumo denso e acre. Gli operatori, per lavorare in sicurezza, hanno dovuto indossare autorespiratori. Le squadre dei vigili del fuoco, della sede distaccata Palazzo San Gervasio e di Potenza, sono intervenuti con due autopompe, un fuoristrada e un’autobotte per un totale di dieci unità. Sul posto anche carabinieri, polizia locale e protezione civile. (Anm/Dire) 11:31 24-09-21