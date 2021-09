Mali. Nasce scuola della guerra per formare ufficiali esercito

(DIRE) Roma, 24 Set. – Il Mali avrà la sua accademia della guerra. Il Consiglio nazionale di transizione (Cnt) ha approvato una legge che istituisce una scuola militare con lo scopo di rafforzare la sicurezza interna e addestrare futuri ufficiali dell’esercito. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, il colonnello Assimi Goita, nel suo discorso alla nazione in occasione dei 61 anni dall’indipendenza del Paese. L’École de guerre du Mali (Egm) “fornirà una formazione di alto livello per gli alti ufficiali delle forze di difesa e di sicurezza” ha dichiarato Goita. Con un investimento di 2,5 miliardi di franchi Cfa, questa accademia militare, oltre a formare agenti di polizia e esponenti delle Forze armate, collaborerà con la comunità scientifica con finalità di ricerca. I diplomati verranno impiegati nell’esercito maliano come anche nelle missioni di pace dell’Onu. Al momento però, non è Secondo i media internazionali, la scelta del Consiglio di transizione può essere letta anche come una risposta alle polemiche più recenti, con la Francia che denunciava il possibile arrivo nel Paese africano dei mercenari del gruppo russo Wagner. Sebbene non sia ancora stata resa nota la sede ne’ la data di inizio dei corsi, è stato chiarito che i corsi dell’Egm saranno tenuti da una compagnia inviata da Parigi. (Est/Dire) 12:00 24-09-21