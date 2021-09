Migranti. In 24 su un barchino intercettati al largo della costa ragusana

(DIRE) Palermo, 24 Set. – Un barchino con 24 migranti a bordo è stato intercettato e soccorso, a 17 miglia da Pozzallo, nel Ragusano, dalla Capitaneria di porto. Ne dà notizia il sindaco, Roberto Ammatuna, che avverte: “Da qualche giorno si susseguono, nella Sicilia sud-orientale, una serie di sbarchi autonomi che stanno mettendo a dura prova gli uomini della guardia costiera. Proprio questa notte alcuni cittadini di Pozzallo hanno segnalato la presenza di migranti nei pressi della stazione ferroviaria e non si può escludere che anch’essi facciano parte di un ulteriore sbarco autonomo. Non c’è dubbio alcuno – ancora Ammatuna – che siamo davanti ad un cambio di strategia, messa in atto dai trafficanti di esseri umani, che va attenzionato e monitorato. All’ottimo lavoro della guardia costiera e del ministero dell’Interno – conclude il sindaco di Pozzallo – occorre aggiungere un impegno maggiore della Comunità europea e del governo nazionale, per avviare una strategia omogenea e complessiva di controllo delle rotte della morte nel Mediterraneo”. (Sac/Dire) 12:31 24-09-21