Rivoluzione nella moda, NO pelliccia per Saint Laurent: “Il Mondo è cambiato”

20:39 – Kering, società madre di Saint Laurent e Brioni, ha deciso che a partire dal prossimo anno non verranno disegnati abiti in pelliccia entro le collezioni Autunno 2022. “Il Mondo è cambiato”, afferma il CEO di Kering, François-Henri Pinault, mentre People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) accoglieva favorevolmente il nuovo cambio di rotta della casa di moda. Già Gucci, Balenciaga, Bottega Venata e Alexander McQueen non usavano la pelliccia per le loro collezioni di moda da alcuni anni, dimostrando la volontà della casa di Pinault di sensibilizzare il Mondo della Moda al benessere degli animali. Kering ha così escluso la pelliccia da tutte le collezioni di tutti i marchi di sua proprietà. (cit. BBC)

SM