Sabato 25 Settembre, ore 19.00, Antonio Marziale in comizio a Piazza Italia a Taurianova

Antonio Marziale sarà in comizio domani, Sabato 25 Settembre alle ore 19.00, nella cittadina di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, a Piazza Italia. E’ la cittadina in cui ha visto i natali ed in cui già giovanissimo è stato consigliere comunale eletto con un importante numero di voti a favore. E’ il penultimo appuntamento deciso dal sociologo, già Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Calabria, che si candida al rinnovo del Consiglio Regionale nella lista di Fratelli d’Italia. “Mi hanno detto che sono uno dei pochissimi candidati a fare il comizio. Ne ho piena consapevolezza: ci vogliono argomenti, capacità e passione. E sono sicuro di essere non uno dei pochissimi, ma dei rarissimi vi aspetto a Taurianova domani sera“. Così Antonio Marziale sul suo profilo Facebook.