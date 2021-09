UK, Scozia: stop tamponi per viaggiatori dall’estero completamente vaccinati

20:57 – Il Governo scozzese ha deciso di annullare l’obbligo di un tampone Covid-19 per i viaggiatori provenienti dall’estero completamente vaccinati non provenienti da Paesi nella lista rossa. “Anche la Scozia “si allineerà con il regime di test post-arrivo nel Regno Unito”, ma i dettagli devono ancora essere definitivi“, afferma BBC. Tale procedura rientra nelle semplificazioni del “sistema dei semafori di viaggio internazionale” attualmente in vigore in tutto il Regno Unito, le quali entreranno in vigore il 4 Ottobre 2022. Sebbene chi sia completamente vaccinato non deve mostrare un test negativo, dovrà aver compiuto il vaccino “in un Paese che soddisfa gli standard di certificazione riconosciuti“. Dopo aver a lungo considerato tutte le possibili implicazioni logistiche, sanitarie ed economiche, allinearsi con il resto del Regno Unito è stata la decisione più pratica e veloce, secondo il segretario ai trasporti Michael Matheson. La decisione è “un gradito passo avanti” per tutto il sistema dei trasporti, altamente provato dai continui lockdown dovuti alla diffusione del Coronavirus, dunque ora “la Scozia è aperta agli affari“. Le autorità comunque avvertono di essere sempre vigli e non dimenticarsi mai di rispettare le misure precauzionali, diventate ormai di uso comune. (cit. BBC)

SM