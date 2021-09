USA, Wisconsin: Tom Felton ha malore improvviso mentre gioca a golf per partita tra celebrità

08:32 – Dopo il grande successo ottenuto dalla saga cinematografica di “Harry Potter”, Tom Felton, attore che ha interpretato Draco Malfoy, ha continuato la sua carriera dedicandosi anche alla musica, ma non ha mai dimenticato quel lontano pezzo della sua vita. Sui social continua a postare foto e video che lo ritraggono come Draco Malfoy o vicino ad oggetti che fanno riferimento alla saga, molto apprezzate dal pubblico. Grazie a tale fama ha potuto partecipare ad un match di celebrità sul campo da golf a Whistling Straits Golf Course di Sheboygan, nel Wisconsin, prima della Ryder Cup, in cui rappresentava l’Europa. Al suo fianco giocava Teemu Selanne, dalla Finlandia, ex giocatore professionista di hockey su ghiaccio contro Mike Eurzione, capitano dell’hockey olimpico statunitense del 1980 , e Dan Jansen, pattinatore olimpico di velocità. Tuttavia durante la partita, Tom Felton ha avuto un malore che lo ha visto accasciarsi al suolo improvvisamente. Il personale medico è intervenuto tempestivamente portando via l’attore, che però sembrava cosciente. L’ “incidente medico“, così denominato dalla BBC, ha costretto l’attore a recarsi in un “ospedale locale per cure“. La famiglia e il personale medico hanno preferito mantenere il silenzio sulle sue attuali condizioni di salute, per non allarmare inutilmente i milioni di fan. Secondo alcune fonti, sarà lo stesso Tom a comunicare sui social, quando si sentirà meglio. (cit. BBC)

SM