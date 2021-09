Aosta. Tre arresti al Traforo del Monte Bianco

Ieri sera, al Traforo del Monte Bianco, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Settore Polizia di Frontiera di Aosta ha arrestato due cittadini francesi che, in concorso tra loro, trasportavano due cittadini stranieri irregolari, uno tunisino e l’altro algerino. I due cittadini trasportati, in seguito ad approfonditi accertamenti, sono risultati essere i due stranieri che, nei giorni scorsi, a Salerno, si sono allontanati, con violenza e resistenza a pubblico ufficiale, durante le procedure di riconoscimento della protezione internazionale. I due passeggeri trasportati sono stati denunciati per i fatti avvenuti a Salerno e per aver dato false generalità agli operatori durante i controlli. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Aosta ha proceduto all’avvio dell’iter di rimpatrio. Nelle stesse ore, al Traforo del Monte Bianco, è stata controllata un’autovettura, con targa spagnola, condotta da un cittadino marocchino residente in Spagna, che trasportava due nuclei familiari di cittadini afghani, per un totale di 6 persone, di cui uno minore. Il conducente è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed è stato condotto presso la casa circondariale di Brissogne, a disposizione dell’A.G. Le due famiglie afghane sono state invece affidate alla Croce Rossa Italiana di Aosta per l’accoglienza in una struttura adeguata. Le autovetture sono state sottoposte a sequestro. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Aosta/articolo/784614f01f073a08143729502