Conversano (25.9.2021) – Sarà il presidente dell’ANVUR Antonio Uricchio, Rettore dell’Università di Bari dal 2013 al 2019, a presentare oggi pomeriggio in anteprima al Festival Lector in Fabula di Conversano l’ultimo volume del professore dell’Università della Calabria Mario Caligiuri “La pedagogia meridiana. Un progetto culturale per il rilancio dell’Italia”, edito da Rubbettino.