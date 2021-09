Malpensa: Arrestato cittadino pakistano per violenza sessuale pluriaggravata

Lo scorso Mercoledì la Polizia di Stato di Malpensa ha dato esecuzione all’ordine di cattura emesso il 3 Agosto u.s. dalla Procura della Repubblica di Ferrara, nei confronti di un cittadino del Pakistan di 36 anni per violenza sessuale pluriaggravata. L’uomo, in arrivo da Abu Dhabi, pensava di passare inosservato i controlli doganali, ma grazie ai costanti e minuziosi controlli effettuati della Polizia di Frontiera sui passeggeri in transito o in ingresso sul territorio nazionale è stato individuato e arrestato. Condotto presso la casa circondariale di Busto Arsizio, dovrà scontare una pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Varese/articolo/1020614ec65c2ac56542574150