Palo del Colle (Ba). Sorpresi in auto con una pistola, due persona arrestate

Comando Provinciale di Bari – Palo del Colle (Ba) , 25/09/2021 09:51

Nell’ambito di numerosi servizi predisposti al fine di contrastare i reati contro il patrimonio, in particolare nelle ore serali e notturne, i militari della Stazione Carabinieri di Palo del Colle, unitamente ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 11° Regimento “PUGLIA”, nella notte di Mercoledì, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un e un 27enne, pregiudicati, di Bari, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da fuoco.

I militari in servizio di perlustrazione su Corso Vittorio Emanuele hanno notato transitare un’autovettura con a bordo due giovani ed hanno deciso di procede al controllo. La macchina, notando la presenza dei militari, aumentava la velocità cercando di far perdere le proprie tracce nel tentativo di eludere il controllo di polizia. È nato un breve inseguimento, fino a quando gli uomini dell’Arma sono riusciti a bloccare l’autovettura e procedere al controllo. I due giovani all’esito della perquisizione sono stati trovati in possesso di una pistola marca calibro 7,65 con matricola abrasa, con colpo in canna, completa di caricatore con ulteriori 10 colpi dello stesso calibro. Immediatamente i due sono stati accompagnati presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Palo del Colle. Qui, è emerso altresì che a carico di L.F. pendeva anche un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale dei Minorenni per un cumulo di pene, dovendo espiare 2 anni e 5 mesi di reclusione, per reati in materia di armi e contro il patrimonio, commessi nel 2013.

I due dichiarati in arresto sono stati associati presso la Casa circondariale di Trani, dove rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arma è stata sottoposta a sequestro.