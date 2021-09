Roma. No Green Pass bloccano il traffico, fermati e denunciati

(DIRE) Roma, 25 Settembre – Qualche centinaio di manifestanti ‘No green pass’, evidentemente non ancora soddisfatti della manifestazione appena conclusa in piazza San Giovanni, hanno bloccato il traffico nelle vie limitrofe a Piazzale Appio inscenando un piccolo corteo. Gli agenti della polizia e della Digos li hanno fermati per l’identificazione, saranno denunciati per il reato di blocco stradale e manifestazione non autorizzata. Identificate oltre 10 persone, ma le indagini continuano con l’analisi dei video registrati dalle telecamere di sicurezza nella zona. (Com/Edr/ Dire) 20:57 25-09-21