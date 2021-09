Covid. Gasparri: Luoghi spettacolo al 100%, Draghi si svegli

(DIRE) Roma, 26 Set. – “Hanno ragione gli esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo che chiedono una riapertura con capienza al 100%. Se è bello vedere negli stadi il ritorno del pubblico, con migliaia e migliaia di ragazzi nelle curve che si presentano vaccinati e col Green pass, non si capisce perché eventi culturali, cinema, concerti e anche discoteche non debbano fruire delle stesse opportunità. Draghi si svegli. Non mi rivolgo a Speranza che è una palla al piede per questo governo. Ma non c’è coerenza tra quanto avviene negli stadi e quanto si impedisce nei luoghi di cultura e di intrattenimento. Forza Italia chiede risposte immediate. Draghi si muova, l’Italia deve ripartire in ogni ambito e in ogni settore. Spettacoli e cultura hanno lanciato un appello che Forza Italia ha sottoscritto con convinzione chiedendo al governo di agire con solerzia”. Lo dice il senatore Maurizio Gasparri componente del comitato di presidenza di Forza Italia. (Com/Anb/ Dire) 13:43 26-09-21