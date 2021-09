Migranti. In 204 giunti nella notte a Messina, adulti sulla nave-quarantena

(DIRE) Palermo, 26 Set. – Sbarco di migranti nella notte al porto di Messina: sono arrivati in 204, dopo che il peschereccio sul quale viaggiavano è stato intercettato dalle motovedette della guardia costiera al largo della costa ionica calabrese. L’imbarcazione, che secondo quanto dichiarato dai migranti era salpata dalla Libia, è stata agganciata dalle motovedette della guardia costiera e scortata fino al porto di Messina ma nel corso della navigazione un incendio a bordo ha portato alla necessità di trasbordare tutti sulle unità della Capitaneria di porto. All’arrivo sono scattati i controlli medici e le prime cure da parte del personale sanitario presente sul molo: attività coordinate dalla prefettura di Messina e che si sono protratte fino a questa mattina. Tra i migranti, prevalentemente egiziani e siriani e quasi tutti uomini, anche 34 minorenni non accompagnati. Le presenze femminili, infatti, sono soltanto tre: una madre con due bambine siriane. Al termine dei controlli gli adulti sono stati imbarcati sulla nave-quarantena ‘Azzurra’, mentre 32 minori non accompagnati sono stati trasferiti al Cara di Crotone. Ospitati al Covid hotel di Messina, invece, altri due minori non accompagnati risultati positivi al coronavirus. (Sac/ Dire) 13:07 26-09-21