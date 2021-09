“Calanna da Vivere Sempre 2021”: grande successo per il Concorso di Pittura “Incontro con gli Emigranti” 13^ Edizione

08:32 – Ieri, Domenica 26 Settembre 2021, il Comune di Calanna, rispettando le norme Anti Covid-19, è stato protagonista del concorso di Pittura “Incontro con gli Emigranti” XIII Edizione, primo della serie di eventi “Calanna da Vivere Sempre 2021”, promossi dall’Associazione Pro Loco Calanna, Associazione Dedalo e Associazione Alessandrite. Sotto la direzione artistica del geom. Pietro Morena e della curatrice dott.ssa Silvana Marrapodi, l’evento è stato un grande successo avendo attirato artisti provenienti da tutta Italia e numerosi visitatori. Gli eventi mirano a promuovere il territorio calabrese, soprattutto dell’area del Comune di Calanna, e ad animare i beni culturali siti in Calabria che stanno subendo un graduale abbandono da parte dei residenti. L’Associazione Dedalo con la curatela della Presidente dott.ssa Silvana Marrapodi, ha promosso la riqualificazione e l’allestimento degli spazi espositivi dedicati al Concorso di Pittura. Quest’anno il Concorso di Pittura si è svolto alla fine dell’Estate, chiudendo così un difficile anno sotto l’insegna del Coronavirus. I temi di questa nuova Edizione erano “La Donna e le sue Conquiste” per la sezione meditata e “Libera interpretazione di particolari aspetti paesaggistici e della vita quotidiana, caratteristica di Calanna” per quella estemporanea. Dopo una lunga selezione da parte della giuria presieduta dal prof. Antonio Palmenta, composta da prof. Giuseppe Labarbera, prof.ssa Caterina De Fino, prof.ssa Sarina Barilla’ , prof.ssa Elisa Urso, prof. Giuseppe De Gregorio sono emersi vincitori Egidio Badolato, Tiziana Zimbalatti, Giuseppe Bonaccorso per la sezione meditata e Francesco Mangialardi, Gregorio Procopio, Antonio Fortebraccio per quella estemporanea. Il Sindaco del Comune di Calanna, dott. Domenico Romeo, ha elogiato ampiamente il lavoro svolto dall’organizzazione e ha ampiamente ringraziato le Associazioni per la collaborazione fattiva tra loro e con il Comune.

L’Associazione Pro Loco Calanna promuove gli eventi “Calanna da Vivere sempre 2020” da diversi anni e il presidente, geom. Pietro Morena, ideatore e realizzatore dell’evento, ha invitato tutti i pittori a partecipare all’edizione 2022, con gioia e allegria, per passare insieme un’altra giornata all’insegna della promozione dell’arte contemporanea e degli artisti emergenti. L’evento si è concluso sulle note del concerto di musica Folk Calabrese dei cantanti Michele Macrì e Dino Murolo, che hanno allietato la serata coinvolgendo tutti i presenti in musiche tradizionali calabresi.

SM