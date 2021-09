CNA Federmoda in collaborazione con ICE Agenzia ha programmato la prima edizione di COATURier

COATURier è il primo evento sulla moda organizzato in Valle d’Itria, area a vocazione produttiva del cappotto, il distretto pugliese del capospalla. Attraverso talk, sfilate e workshop si punterà ad uno scambio di know-how in materia di sostenibilità e innovazione, conservando i capisaldi del cosiddetto Made in Italy: dettagli, stile e unicità; quanto in sostanza rappresenta la trama della storia della moda dai laboratori di sartoria all’industria globale e ritorno. L’evento vede anche il coinvolgimento delle Istituzioni Regionali e Locali.

Saranno invitati a Martina Franca, grazie al supporto e collaborazione di ICE Agenzia, buyer internazionali del settore per creare oltre ad una diretta opportunità commerciale per le imprese della moda anche una straordinaria occasione di marketing territoriale. In allegato trovate agenda dell’evento di apertura della manifestazione, mentre il programma complessivo della manifestazione “COATurier, la manifattura dal Sud Italia ai mercati esteri” è disponibile al link: https://www.coaturier.it/it/programma/ .