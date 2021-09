Covid. Bollettino: 1.772 nuovi contagi, i decessi sono 45

Tasso positività all’1,4%, crescono intensive e ordinari

(DIRE) Roma, 27 Set. – Sono 1.772 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 3.099), mentre le vittime sono 45 (ieri 44). E’ quanto si legge nel bollettino odierno del ministero della Salute. Compresi i guariti e coloro che invece sono deceduti, dall’inizio dell’epidemia il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 4.662.087, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 130.742. Sono in tutto 4.430.265 le persone guarite o dimesse, mentre gli attuali positivi sono 101.080, pari a -1.164 rispetto a ieri (-330 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e quelli antigenici, i tamponi processati sono stati 124.077, ovvero 152.144 in meno rispetto ai 276.221 di ieri. Si attesta all’1,4% (l’approssimazione di 1,42%) il tasso di positività, mentre ieri era pari all’1,1%. Mettendo sotto la lente d’ingrandimento il sistema sanitario, si registra il segno + sia per quanto riguarda le degenze in area medica che per quanto riguarda quelle in rianimazione: sono infatti +52 (ieri -62) i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari (il totale è di 3.487 ricoverati), mentre sono +5 (ieri +2) i posti letto occupati in terapia intensiva, numero che porta a 488 il totale dei malati più gravi, con 29 ingressi in rianimazione, 7 in più rispetto ai 22 registrati ieri. (Fde/ Dire) 17:14 27-09-21