Drammatico incidente stradale nei pressi di Sellia Marina (Cz): 2 morti ed un ferito grave

Un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte sulla SS 106 nella zona di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, ha causato due morti e un ferito grave. Una Kia Rio ed una Fiat Panda sono entrate in collisione, sembrerebbe uno scontro frontale per cause ancora da accertare. Gli inquirenti hanno raccolto i rilievi del caso. La persona ferita è stata estratta in gravi condizioni dalle lamiere dell’abitacolo ed è stato trasportato dal Suem118 nell’Ospedale di Catanzaro come riporta l’Ansa. Vigili del Fuoco e Carabinieri sono intervenuti sul posto dell’impatto, la statale 106 ha subito forti rallentamenti in quel tratto sino a quando il personale dell’ANAS non ha ripristinato le condizioni di sicurezza del manto stradale.

