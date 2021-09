Elezioni 3 e 4 Ottobre a Roma. L’ intervista ad Alfredo Becchetti Coordinatore Romano Lega

1) Come si sta muovendo il partito in vista delle imminenti elezioni del 3 e 4 Ottobre?

La lega si sta muovendo nell’interesse della città perché è composta da romani per Roma. I candidati conoscono la città e le criticità del territorio. Roma è grande e per gestirla bisogna avere conoscenza e competenza.

2) Su quali basi avete scelto i candidati?

Per le comunali, abbiamo tenuto conto delle qualifiche personali, unendo alle capacità l ‘esperienza politica per chi ha già fatto politica, per i neofiti abbiamo puntato su coloro che si sono distinti lavorativamente e professionalmente ; per le liste circoscrizionali, ci siamo basati sulle qualifiche e la conoscenza del territorio e dei problemi sociali

3) Quanti sono i candidati?

Per le liste comunali sono 48, per la Circoscrizione 24 per 15 Municipi più i Presidenti di Municipio di Coalizione.

4) Quale sarà il vostro programma?

Abbiamo preparato un programma di coalizione condiviso con gli altri partiti, ma le tematiche sono: autonomia territoriale per rendere indipendenti i territori; fare in modo che i problemi della città (immondizia, viabilità, buche) spariscano.

5) Come si sono mossi i candidati?

Ogni candidato ha fatto la sua campagna elettorale seguendo il progetto politico di buon governo della Lega. Noi sosteniamocome Sindaco Michetti e come prosindaco Metone. Tutti gli elettori, soprattutto gli indecisi, sono invitati alle urne il 3 e 4 Ottobre a Roma.