Fermo, recuperati escursionisti caduti in un crepaccio

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 10.50 circa, in località Gole dell’Infernaccio nel Comune di Montefortino, per soccorrere due escursionisti caduti in un crepaccio. La squadra di Amandola, in collaborazione con il Soccorso Alpino ha trovato, dopo diverso tempo a causa della zona impervia, uno dei due ragazzi in buone condizioni, che è stato poi trasporto a valle, mentre l’altro ragazzo è stato recuperato in un crepaccio dall’eliambulanza del 118 privo di vita.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=75225