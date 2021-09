Fisco. Gasparri: Per FI nessuna tassa sulla casa

(DIRE) Roma, 27 Set. – “Sulla casa siamo stati chiari: no a nuove tasse e nessuna revisione degli estimi catastali. L’intervento del Presidente Silvio Berlusconi ha ribadito la posizione netta di Forza Italia che, lo ricordiamo, è stata la principale artefice, quando era al governo, dell’abolizione dell’IMU sulla prima casa. La linea che Forza Italia ha tracciato è chiara, ed è stata indicata al governo e ai nostri alleati di centrodestra. La casa va tutelata e vanno incrementate le iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese come il bonus 110%, quelli per le facciate e gli ecobonus, spazio a una moderna legislazione sulla rigenerazione urbana e risposte alla crisi delle locazioni commerciali. Di questo hanno bisogno gli italiani, non di nuovi balzelli in un momento di difficoltà come quello da cui dobbiamo uscire anche grazie a riforme come queste”. Così il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia. (Com/Tar/ Dire) 12:05 27-09-21