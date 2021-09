Reggio Calabria. L’I.C. Galluppi – Collodi – Bevacqua accoglie con amore i suoi nuovi allievi

Driiiiiin… Ecco che suona la campanella del primo giorno di scuola! Per gli alunni delle prime classi ci sono le maestre che li aspettano per accompagnarli in questo “passaggio” al nuovo ordine di scuola nell’ottica della continuità del percorso formativo. I docenti delle classi prime hanno accolto i bimbi con il cuore e gli occhi capaci di abbracciare qualsiasi timore trasformandolo in un sorriso per partire tutti insieme pronti per una nuova avventura! L’Istituto Comprensivo Galluppi – Collodi – Bevacqua diretto dal Dott. Carlo Milidone offre una formazione completa dall’Infanzia (Botteghelle – Collodi) Primaria (Galluppi – Collodi) alla Secondaria di Primo Grado (Bevacqua): collocato nella zona sud della città ha una forte tradizione che prevede anche l’indirizzo musicale. Il Dirigente Scolastico entusiasta delle numerose iscrizioni augura un buon anno scolastico a tutti. Ma in particolare alle “nuove leve”!