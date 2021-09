Australia, coccodrillo di 4 metri aggredisce un turista durante tour nella natura

Un turista di 60 anni, poco dopo le 14:00 di lunedì, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo che un coccodrillo di quattro metri si è attaccato al suo braccio ed alla mano, ferendolo gravemente, durante una crociera lungo il fiume Adelaide, vicino all’autostrada di Arnhem, non lontano da Darwin, la capitale del Territorio del Nord dell’Australia. I passanti hanno fornito all’uomo il primo soccorso sulla scena prima che fosse portato al Palmerston Regional Hospital. Questo corso d’acqua è famoso per i tour dei “coccodrilli saltanti” che vengono organizzati per i turisti. L’uomo è stato operato e, secondo le ultime notizie, il 60enne sarebbe in condizioni stabili. Anche se non esistono normative specifiche relative ai coccodrilli, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, questi rettili sono predatori all’apice e rappresentano un pericolo ben noto nel Top End per tutte le aziende che operano nel loro habitat.

