Green pass. Gelmini: Con parere CTS altro passo verso normalità

(DIRE) Roma, 28 Set. – “Con il parere del Comitato tecnico scientifico sull’ampliamento delle capienze per cinema, teatri, musei e impianti sportivi, facciamo un altro passo verso la riconquista della normalità. È il risultato di una campagna vaccinale che ci ha reso uno dei Paesi più sicuri d’Europa, del senso civico dei nostri connazionali e dell’applicazione estensiva del green pass. Non ce n’era bisogno, ma se qualcuno aveva dubbi sull’opportunità di questo strumento, dovrebbe ricredersi. Il certificato verde è il nostro lasciapassare per tornare a vivere in presenza e in sicurezza anche eventi culturali e sportivi, e per consolidare la ripresa economica. Con la ripartenza quasi a pieno regime di settori strategici come cultura e sport si va incontro anche alla richiesta delle Regioni, oltre che di tutti gli operatori del settore”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (Uct/ Dire) 12:15 28-09-21