Lussemburgo, non scende il carrello ad aereo Luxair. Poi l’atterraggio senza problemi

Un velivolo è stato costretto questa mattina ad effettuare un atterraggio in ritardo. Una storia che è finita bene, dopo la segnalazione di un guasto che ha impedito in fase d’atterraggio l’apertura del carrello. Lo ha comunicato la stessa compagnia Luxair cha ha fatto sapere che il suo volo LG8852, partito da Vienna alle 09:49 e diretto a Lussemburgo, ha subito un “problema tecnico durante l’ atterraggio”. Secondo la compagnia, il malfunzionamento del carrello in fase di discesa, ha indotto il pilota ad “abbandonare l’avvicinamento all’aeroporto di Lussemburgo.” Luxair spiega che la procedura di sicurezza l’ha portato ad effettuare una “estensione alternativa del carrello di atterraggio” ritardando l’arrivo all’aeroporto di Lussemburgo-Findel di trenta minuti. “L’aereo è stato quindi in grado di atterrare normalmente e per motivi di sicurezza, come prevede la procedura, l’aereo è stato rimorchiato fino alla sua posizione al Terminal B dell’aeroporto”. L’aereo, un modello “De Havilland Q400″, è atterrato a mezzogiorno. La compagnia assicura evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che i passeggeri sono stati “informati dal pilota” e che la loro sicurezza “non è mai stata messa in pericolo.”

C.S. “Sportello dei Diritti”