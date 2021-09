Comunali. Roma, Calenda: Endorsment Giorgetti? Avversario per bene

(DIRE) Roma, 29 Set. – “Giorgetti è un mio avversario politico. Si può comunque stimare un avversario politico. Credo che Giorgetti sia diversa cosa da Salvini sotto molti profili, sia per ciò ciò che riguarda il tema dell’europeismo, della serietà, dell’accettazione della democrazia liberale”. Lo ha detto questa mattina il candidato a sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo alla trasmissione “Le Mattine”, in onda su Radio Capital, commentando l’endorsment del ministro per lo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nei confronti della sua candidatura. “La Lega è stata ed è ancora molte cose diverse insieme. Ho avuto, il giorno prima della dichiarazione di Giorgetti, uno scontro molto duro con Salvini, che credo sia l’antitesi di quello che penso sia una leadership politica. La Lega non ha chiarito ancora i punti dell’europeismo e della democrazia liberale- ha continuato Calenda-. Giorgetti è un avversario perbene. Non ho, comunque, intenzione di fare un governo sostenuto dalla Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia”. (Red/ Dire) 09:50 29-09-21