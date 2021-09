Covid. Locatelli: Terza dose non scontata per giovani e sani

(DIRE) Genova, 29 Set. – “Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose. Questo è stato detto chiaramente anche dall’Agenzia europea del farmaco piuttosto che dalla stessa Oms”. Così il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, stamattina a Genova a margine del convegno “Meet in Italy for life sciences”. Il presidente del Consiglio superiore di sanità aggiunge che non va dimenticato “che abbiamo una situazione mondiale globale per cui è importante riuscire a dare copertura a quei Paesi a basso e medio reddito, dove la campagna vaccinale è imparagonabilmente più bassa della nostra”. (Sid/ Dire) 09:50 29-09-21