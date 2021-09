Iraq, Arbaeen: pervenuti nei santuari centinaia di migliaia di pellegrini

09:51 – La città di Karbala, in Iraq, ha ospitato l’Arbaeen, una festività che celebra, secondo AL-JAZEERA, “la fine del periodo di lutto di 40 giorni per la morte dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto“. Per onorare tale ricorrenza, i pellegrini musulmani sciiti si sono riuniti presso i santuari dell’Imam Hussein e dell’Imam Abbas e durante i rituali cerimoniali, i fedeli battono la testa e il petto. I pellegrini provengono da molte parti del mondo, in particolare da Baghdad e Bassora, alcuni di essi, come parte della cerimonia, percorrono lunghe distanze anche a piedi. Tale festival è probabilmente uno dei più grandi raduni pacifici al Mondo, che, secondo la tradizione, ha avuto inizio nell’anno 61 AH del calendario islamico (10 Ottobre 680 d.C.). Quest’anno l’Arbaeen ha avuto inizio la sera di Lunedì 27 Settembre 2021 e si è concluso il giorno dopo, Martedì 28 Settembre 2021. Di anno in anno, la cerimonia ha visto raddoppiare il numero di fedeli, quest’anno infatti si contavano centinaia di migliaia di pellegrini, provenienti da tutto il Pianeta. (cit. AL-JAZEERA)

SM