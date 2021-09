Migranti. Bernini (FI): Da UE passo avanti ma insufficiente

(DIRE) Roma, 29 Set. – “Mettendo al primo posto dell’agenda sull’immigrazione la lotta al traffico di esseri umani l’Europa da una parte fa un passo avanti sulla dimensione esterna del problema, ma rinvia alle calende greche l’altra faccia della medaglia, ossia le politiche di redistribuzione dei richiedenti asilo fra i Paesi membri. Resta dunque l’impasse che impedisce la modifica del Regolamento di Dublino penalizzando soprattutto l’Italia, sulla quale continua a pesare l’onere quasi esclusivo dell’accoglienza ai migranti dal Mediterraneo, cresciuti quest’anno in modo esponenziale. Resta un’evidente sproporzione tra l’attenzione riposta sul confine bielorusso rispetto alla crisi ormai sistemica che si registra sul fronte sud. Il partenariato operativo con i Paesi di origine per contrastare il traffico dei migranti è un impegno che va nella giusta direzione, ma non può risolvere nell’immediato l’emergenza in atto”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Sor/ Dire) 19:02 29-09-21