UK, crisi carburante: dispiegato esercito per guidare camion di approvvigionamento

11:29 – Il Regno Unito sta vivendo una grave crisi di carburante per i ritardi nella catena di approvvigionamento, come descritto in precedenza. I ritardi sono dovuti alla carenza di conducenti, dunque le autorità locali hanno disposto una squadra di 150 soldati per guidare le autocisterne cariche di carburante e rifornire le stazioni di servizio. Con tale pratica, le autorità hanno risollevato la situazione del Regno Unito, ma serviranno due giorni affinché si vedano i risultati dell’intervento militare. I cittadini hanno potuto riprendere a fare benzina normalmente, ma molti chiedono il pieno per paura che la situazione degeneri nuovamente. Entro fine settimana sono comunque previsti miglioramenti nel divario tra domanda e offerta di carburante. Secondo le stime, mancano in UK circa 100.000 conducenti di camion, causando così ritardi nelle catene di approvvigionamento delle materie prime, tra cui carburante e generi alimentari. Le autorità hanno disposto un elenco prioritario per la consegna di carburante, i docenti e il personale sanitario dunque avranno la priorità per salvaguardare la scolarizzazione dei bambini e la salute pubblica. (cit. BBC)

SM