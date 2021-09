UK, Università dell’East Anglia: gocce alla vitamina A potrebbero guarire sintomi post-Covid

10:58 – Un nuovo studio dell’Università dell’East Anglia compiuto sulle gocce nasali di vitamina A, ha evidenziato come l’uso di tale vitamina potrebbe curare la perdita dell’olfatto nelle persone guarite da Covid-19. L’esperimento durerà 12 settimane su un gruppo di soggetti sottoposti ad una scansione cerebrale, ai quali verrà chiesto di annusare odori molti forti, come fiori o uova marce. L’olfatto è un senso fondamentale per l’essere umano, perderlo per via del Covid-19 è stato un grande trauma per i soggetti interessati. Gli studiosi cercheranno di approfondire le conoscenze sull’attività dei percorsi olfattivi danneggiati e la loro risposta alla vitamina A. Tale vitamina aiuta il sistema immunitario, la vista, la pelle e il rivestimento di alcune parti del corpo. (cit. BBC)

