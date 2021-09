Vaccino. Sono 84.500.024 le dosi somministrate in Italia

(DIRE) Roma, 29 Set. – Sono 84.500.024 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, l’86.4% delle dosi consegnate, pari a 97.747.759. In dettaglio, sono state consegnate 70.143.150 dosi del vaccino Pfizer/BioNTech, 14.102.380 di quello di Moderna, 11.543.338 di quello di Vaxzevria di AstraZeneca e 1.958.891 di dl siero di Johnson & Johnson. È quanto si legge nel bollettino della presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle ore 17:22 di oggi. Sono 45.075.607 le persone che hanno ricevuto almeno una somministrazione di vaccino anti Covid 19 (pari all’83,46% della popolazione over 12), 42.355.056 quelle che hanno completato il ciclo vaccinale (pari al 78,42% della popolazione over 12) e sono 66.212 le persone che hanno completato la dose aggiuntiva/richiamo (pari al 7,11% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo). Guardando al territorio, la Lombardia ha il primato di regione con il numero più elevato di dosi somministrate (14.957.619, con l’88,6% di dosi ricevute). Seguono il Lazio (8.281.679 di dosi somministrate, l’82,5% di quelle ricevute) e la Campania (7.734.294 di dosi somministrate, l’84,2% di quelle ricevute). (Fde/ Dire) 17:55 29-09-21