Anche il Dipartimento dei Pensionati d’Italia a sostegno di Antonio Marziale

A sostenere la candidatura di Marziale anche il Dipartimento dei Pensionati d’Italia nato nel 2018 all’ interno di Fratelli d ‘Italia, grazie all’intuizione di Valfredo Porega, oggi coordinatore nazionale, che ha compreso le potenzialità di coloro che hanno fatto del proprio lavoro uno scopo di vita e di insegnamento.

Il Dipartimento, con il presidente la senatrice Maria Burani è presente su tutto il territorio nazionale e si preoccupa di tutelare i diritti di coloro che con il proprio lavoro hanno contribuito alla crescita dell’Italia.

Responsabile regionale del Dipartimento per la Calabria è Natale Geniale, nella foto in basso a sinistra, il quale ha così spiegato la scelta di sostenere Marziale: “Abbiamo deciso di appoggiare la sua candidatura, non solo per l’alto profilo, ricordiamo, solo per citare qualche incarico, che è stato Fondatore e Presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, consulente della Presidente della Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, ma anche e soprattutto per il suo costante e concreto impegno a difesa dei diritti dei più piccoli che rappresentano il nostro futuro. Riteniamo fondamentale, soprattutto in una terra come la nostra, il contrasto alla povertà non solo economica, ma anche e soprattutto educativa, delle fasce più deboli della popolazione, che secondo noi rappresenta il vero ostacolo alla realizzazione di una società veramente inclusiva, in cui a ciascuno deve essere riconosciuto e garantito il diritto ad una esistenza piena e degna di essere vissuta. In tal senso per noi Pensionati d’Italia, la candidatura di Marziale rappresenta il vero valore aggiunto, data la sua professionalità e competenza. ”