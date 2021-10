Comunali. Bernini: Decadenza Bologna, centrodestra può fermarla

(DIRE) Bologna, 30 Set. – “Il centrodestra oggi può rappresentare una alternativa concreta di governo, in grado di fermare il decadimento di Bologna che ormai è sotto gli occhi di tutti”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dopo gli arresti per droga dei giorni scorsi e alla vigilia del turno amministrativo. “Le 15 misure cautelari eseguite nei giorni scorsi a carico di pusher che operavano soprattutto tra la zona universitaria e del Pilastro, e i dettagli che emergono dalle intercettazioni- afferma Bernini- confermano quanto la situazione, sotto il profilo della sicurezza, sia diventata allarmante a Bologna. Una indagine complessa, quella coordinata dalla Procura e condotta dalla Squadra mobile di Bologna, che ha acceso ancor più i riflettori sulla drammatica realtà dello spaccio con la quale la città deve fare i conti ogni singolo giorno”. Bologna, secondo l’ex ministro, “adesso ha bisogno di una amministrazione che affronti i problemi di petto, in stretta sinergia con le forze dell’ordine, il cui lavoro è sempre prezioso e decisivo. Sono certa che i bolognesi sapranno orientare le loro scelte verso quelle forze politiche che hanno messo la sicurezza sempre al primo posto, senza mai negare i problemi e cercando soluzioni per superarli”. (Bil/ Dire) 17:42 30-09-21