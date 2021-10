(DIRE) Palermo, 30 Set. – Si alleggerisce ulteriormente il quadro degli ospedali siciliani alle prese con l’emergenza coronavirus. Secondo i dati contenuti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, infatti, il numero dei pazienti ricoverati è ancora in diminuzione: in area medica si è passati dai 507 pazienti di ieri ai 482 di oggi, mentre per quanto riguarda le terapie intensive il numero dei ricoverati è sceso da 65 a 63. (Red/Dire) 19:10 30-09-21