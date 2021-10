(DIRE) Roma, 30 Set. – “La riforma del catasto va fatta ma non è questo il momento di alzare Imu e altre tasse. Bisogna lavorare ad una sorta di patto sociale con i cittadini affinchè adesso le tasse non si aumentino”. Così Giuseppe Conte in videocollegamento con Festival delle città che si chiude oggi a Roma. (Sor/ Dire) 17:33 30-09-21