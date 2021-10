Grande successo per la 6° edizione della Milano Fashion Day

La Milano Fashion Week riparte con gli eventi in presenza e lo fa in grande stile. E’ andata in scena Domenica 26 Settembre nella magnifica location dello Hyatt Cedric Hotel di Milano al 13° piano nella cornice della terrazza Organics Sky Garden@cielo by Red Bull, la 6 edizione della MFD organizzata dalla società AP Servizi.

La realizzazione dell’evento è affidata alle colonne portanti di AP Servizi, Andrew Sardelli e Marco Rosselli, senza di loro dice Alessandro Pira Amministratore Delegato di AP non saremo arrivati ad essere una splendida realtà della settimana della moda tra le più importanti al mondo.

Una serata in cui si respirava un’aria di una quasi normalità dopo un lungo periodo di restrizioni. In una location esclusiva con una vista panoramica e mozzafiato sulla capitale della moda meneghina, sotto la conduzione della nota conduttrice televisiva Ylenia Totino, hanno presentato le loro collezioni i seguenti brand: Anna Rock, Muchmoney, Amor Y Odio, Gabriela Rigamonti, Skylab, Nina 27, Anna Salvigni, B17 Fashion, Karakorum, Da-Mò e Aghè Mare. Un’intesa full immersion tra tradizione, innovazione e cambiamento.

Tanti gli addetti del settore e gli ospiti Vip accorsi all’evento tra cui l’Avvocato Ivano Chiesa con la moglie Elisa, l’ex tronista Jessica Antonini, l’archeologo e opinionista Aristide Malnati, l’ex pupa Rosy Dilettuso, Elena Morali che ha sfilato per il brand B17 accompagnata da Luigi Favoloso, la conduttrice televisiva e blogger Morena Zapparoli insieme al compagno Antonio Presta, l’attore e modello internazionale Davide Clivio, l’autore e scrittore Simone Di Matteo, l’attore e modello Franklin Santana, l’ex gieffino Biagio D’Anelli, la ballerina internazionale Lucia Colosio, le influencer Francesca Nardo, Elena Nicole Pasqualotti e Mariapia Cuomo, le tiktoker ed influencer Cassandra Tejada, Melissa Tejada, Giada Bosetti, Aurora Baruto, Angelica Giustolisi e Mura, il duo Regine di Cuori di Radio For Music Sylvie Lubamba e Victorita Posta (Lady D), la cantante Melyssa ed il conduttore Denny Adella. Sponsor ufficiale dell’evento la nota scuola di massaggi Diabasi.

Le modelle sono state truccate e acconciate dal gruppo Elihair Agency Milano che grazie alla sua professionalità ha esaltato la bellezza delle modelle provenienti dall’organizzazione dell’evento e da varie agenzie di moda: la The Fashion Model Management, la MM Model Management e Miro Fashion. Non abbiamo ancora avuto il tempo di archiviare la sesta edizione che stiamo già pensando alla settima, la nostra voglia è quella di crescere sempre più e di stupire! Stay tuned..