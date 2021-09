The Chili Culture con ilGastronomade. Al Diamante Peperoncino Festival dal 6 al 10 Ottobre

E’ un gradito ritorno al più importante festival in Europa dedicato al mondo del peperoncino e come nelle edizioni precedenti, ogni singola masterclass e cooking show animata dal giornalista gastronomade Vittorio Castellani, meglio conosciuto come Chef Kumalé, punterà i riflettori su un Paese, un particolare peperoncino, e un piatto simbolo che li rappresenta.

Originari del Meso e Sud America questi piccoli gioielli della natura, diversissimi per forma, colore, sapore e grado di piccantezza, hanno svolto un ruolo fondamentale nelle culture e nelle tradizioni gastronomiche native del Nuevo Mundo, dove sono apprezzati e utilizzati da sempre per dare sapore e colore ai piatti e non solo per il loro contenuto più o meno generoso di capsaicina!

Dall’epoca coloniale in poi, per mano dei Conquistadores spagnoli e portoghesi i peperoncini si sono diffusi nei 5 Continenti grazie alla facile propagazione delle loro sementi, cambiando di fatto il volto a molte tradizioni gastronomiche. Riuscireste oggi ad immaginare oggi la cucina indiana, tunisina, cinese, coreana, thailandese e… calabrese senza il diavolillo?

In questo ciclo d’incontri animati da ilGastronomade ripercorreremo un viaggio nello spazio e nel tempo, soffermandoci su alcune delle tappe fondamentali della diffusione dei peperoncini in Europa, Asia, Africa per risalire alle origini latino americane dei chiles o ajies, come venivano chiamati dalle civiltà precolombiane.

PROGRAMMA

Mercoledì 6 Ottobre ore 19h30 – Costa d’Avorio

Aloko en sauce piment – Banane plantain fritte in salsa di piment cerise

Giovedì 7 Ottobre ore 19h30 – Tunisia

Omek houria – Mousse di carote in salsa harissa arbi

Venerdì 8 Ottobre ore 19h30 – Cina

Mapo tofu – Tofu stufato in salsa di peperoncino e pepe di Sichuan

Sabato 9 Ottobre ore 19h30 – Spagna

Pulpo a feira – Tapas galiziana di polpo e patate al Pimenton de la Vera

Domenica 10 Domenica ore 19h30 – Perù

Rocoto relleno – Peperoncino nativo rocoto ripieno al forno

Sede Lungofiume di Diamante (Tensostruttura sponda destra)

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, fino ad esaurimento dei posti e prevede la degustazione delle specialità presentate.

Chi è Vittorio Castellani

Ama definirsi un giornalista gastronomade, salvo quando si mette ai fornelli, per trasformarsi in Chef Kumalé. Viaggia da 30 anni nei 5 Continenti, ha visitato 63 Paesi, per studiare e divulgare a 360° le culture gastronomiche dei Popoli. Ha scritto 17 libri sul tema delle Cucine del Mondo, insegna in diversi Master Universitari e pubblica regolarmente per alcune tra le più importanti testate di gastronomia e turismo.