Migranti. Lucano condannato a 13 anni e due mesi

Domenico Lucano, Mimmo per gli amici, ex Sindaco del paesino di Riace in provincia di Reggio Calabria, è stato condannato a 13 anni e due mesi di carcere nel processo “Xenia”. Il Tribunale di Locri ha discusso sui presunti illeciti nella gestione di migranti. Una pena molto pesante anche rispetto alla richiesta della pubblica accusa che era stata di 7 anni e 11 mesi. (foto d’archivio)